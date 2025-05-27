Боец UFC Уланбеков назвал лучшего тренером в истории MMA

Российский боец UFC Тагир Уланбеков в интервью «Матч ТВ» назвал Абдулманапа Нурмагомедова лучшим тренером в истории смешанных единоборств.

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33‑летний Уланбеков — ученик Абдулманапа Нурмагомедова. Специалист умер 3 июля 2020 года в возрасте 57 лет.

— Можно ли назвать Абдулманапа Нурмагомедова лучшим тренером в истории смешанных единоборств?

— Если посмотреть на результаты учеников Абдулманапа — конечно, да. Сперва чемпионом был Хабиб, затем стал Ислам. И они оба были вне конкуренции, лучшие вне зависимости от весовой категории. За пределами UFC — в PFL — у нас есть чемпион Гаджи Рабаданов, далее у нас есть чемпион Bellator Усман Нурмагомедов, а UAE Warriors у нас есть Амру Магомедов. В российских лигах, например, я был чемпионом в Fight Nights, а Умар Нурмагомедов — в GFC. В любой лиге, в любой весовой категории у нас был чемпион. Хотя бы какое‑то время, но были чемпионами. И это о многом говорит. Не говоря уже о том, сколько чемпионов мира по боевому самому вырастил Абдулманап Магомедович. Поэтому да, я считаю его лучшим тренером в истории ММА, — сказал Уланбеков «Матч ТВ».

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