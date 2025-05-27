Пустышка вместо грандиозного ивента? Что не так с турниром Канело — Кроуфорд

Вокруг боя уже немало спорных моментов.

© Чемпионат.com

Грандиозный ивент с боем Теренса Кроуфорда и Сауля Альвареса обещает стать самым масштабным ивентом 2025 года. И вокруг поединка уже сейчас очень много шума. Эксперты прикидывают шансы боксёров, запускаются отсчёты до турнира, и публикуются первые проморолики.

Но и проблем у ивента хватает уже сейчас, за 3,5 месяца до поединка. Изначально ожидалось, что продвижением турнира займётся тот, кто, пожалуй, делает это лучше всех остальных в мире единоборств — Дана Уайт и недавно созданная компания TKO Boxing. Сам Дана тоже очень воодушевлённо подходил к организации большого поединка: «Это один из самых больших боёв в истории. Для меня большая честь продвигать его. Мы занимаемся продвижением, производством, организацией мероприятий, пиаром, всем, что связано с боем, как и в случае с боями UFC. Это абсолютная честь. Канело и Кроуфорд тоже отлично справились, и я с нетерпением жду возможности поработать с этими ребятами с сегодняшнего дня и до сентября. Это будет весело. Я ненавижу стадионные шоу. Ненавижу. Так что, поскольку я так сильно это ненавижу, мне придётся особенно постараться и придумать, как сделать так, чтобы этот опыт на «Allegiant» стал невероятным».

После громких заявлений начались разговоры о том, что дата турнира и место его проведения могут измениться. Так и вышло — ивент планировали провести в ночь с 12 на 13 сентября, но сдвинули на день вперёд, и теперь турнир ожидается в ночь на 14 сентября. После этого решили, что на арене «Allegiant» турнир, скорее всего, не пройдёт, и рассматриваются такие варианты, как Лос-Анджелес, Лас-Вегас и Нью-Йорк. Плюс есть разговоры о возможном переносе ивента в Саудовскую Аравию. А ещё стало ясно, что мероприятие после изменения даты накладывается на турнир UFC 320, запланированный на эти же даты в Мексике.

И, возможно, это стало одной из причин, по которой Дана Уайт не будет промоутером данного ивента. Турки Аль аш-Шейх сообщил, что промоутером турнира станет Sela — дочерняя компания Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. По сути, Sela — никто в мире промоутеров и, по факту, не имеет отношения к единоборствам. Sela изначально упоминалась как компания, которая будет помогать TKO Boxing в организации ивентов, но теперь неожиданно выходит на первые роли. И, честно говоря, возложить организацию такого крупного ивента на компанию без релевантного опыта — это очень сомнительный вариант.

Непонятно, почему из дела вышел Дана Уайт. Никаких комментариев на этот счёт от обеих сторон не поступало, что оставляет простор для домыслов и предположений. Вероятно, у Уайта и Турки возникли недопонимания. Может, из-за нелюбви Даны к стадионным турнирам, где невозможно воспроизвести такую же визуальную составляющую, как на крупных турнирах UFC. Может, дело во внезапном желании шейхов привезти этот бой в Саудовскую Аравию. А может, всё из-за наложения боксёрского вечера на UFC 320. В любом случае отстранение Уайта и тишина от больших боссов на этот счёт выглядят странно. И точно плохо сказываются на ивенте. Если с Даной мы точно знали, что с продвижением турнира проблем не будет, то теперь сомнения есть.

Ещё один спорный момент — выбор страхующего бойца на столь масштабный ивент. По информации Brunch Boxing, в случае форс-мажора с Кроуфордом на замену ему выйдет 29-летний гватемалец Лестер Мартинес. У него 19-0 в профессионалах, но нельзя сказать, что он сталкивался с выдающейся оппозицией. Лучшее его достижение, пожалуй, в том, что он должен помочь Кроуфорду готовиться к бою с Альваресом. Представьте, что вам дают бой Канело — Мартинес вместо Канело — Кроуфорд? На сколько процентов упадёт ваш интерес к ивенту? Если и подбирать замену одному из бойцов, то нужно делать это за счёт более интересного персонажа, чем Лестер Мартинес, при всём к нему уважении.

Потихоньку воодушевление от предстоящего боя меняется на скепсис. И 17-минутные проморолики картину сильно не меняют. Потенциально бой Канело — Кроуфорд — шикарное шоу, но надо этим воспользоваться правильно. Пока саудовцы не очень хорошо представляют, как это сделать. Главное, чтобы в итоге турнир не стал большим мыльным пузырём.