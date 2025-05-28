Браун объяснил, почему Евлоев не получил титульный шанс

Мэтт Браун объяснил, почему Мовсар Евлоев все еще не получил титульный шанс.

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«К сожалению, чтобы знать такого парня, как Мовсар, нужно быть настоящим фанатом боев. Не говоря уже о том, чтобы знать о его победной серии и чемпионских амбициях. Большинство людей просто не слышали его имени. Если зайти в бар и назвать его имя, то никто не поймет, о ком речь. Конечно, нельзя ненавидеть UFC за их подход, но многие парни от этого страдают. Мовсар не пытается быть как Шон О’Мэлли – не делает гламурные видео, не сидит целыми днями в соцсетях. Он просто выходит и дерется. Как настоящий воин», – сказал бывший боец UFC Мэтт Браун.

Евлоев (19-0) в последний раз дрался в декабре прошлого года, когда выиграл у Алджамейна Стерлинга единогласным решением судей. Он идет на серии из девяти побед в UFC.

Ранее стало известно, что следующий поединок Евлоева пройдет на турнире серии UFC Fight Night в Абу-Даби.