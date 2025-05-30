Джон Джонс ответил, собирается ли оспаривать единственное поражение

37-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс заявил, что не собирается менять свой рекорд и обжаловать единственное поражение, которое тот потерпел дисквалификацией.

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«Промоутер во мне говорит, что это единственное поражение должно быть удалено из моего рекорда. В результате я мог бы действительно позиционироваться как непобеждённый боец. Но спортсмен во мне знает, что правила есть правила, и в то время, когда меня дисквалифицировали, удары локтями 12-6 были незаконны. Я нарушил правило и заплатил за это цену», — приводит слова Джонса аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

Напомним, единственное поражение Джонс потерпел в бою с соотечественником Мэттом Хэмиллом. Их бой состоялся 5 декабря 2009 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире The Ultimate Fighter: Heavyweights Finale. В конце первого раунда Джон, находясь в гарде Мэтта, нанёс ему запрещённый на тот момент удар локтем 12-6. Джонсу было присуждено поражение дисквалификацией.