Джон Джонс дал однословную характеристику Хабибу, Макгрегору и Махачеву

Джон Джонс дал однословную характеристику Хабибу, Макгрегору, Махачеву и другим
37-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс дал однословную характеристику нескольким бывшим и действующим бойцам смешанных единоборств.
— Шоумен.
— Лидер.
— Исраэль Адесанья?
— Стиль.
— Ронда Роузи?
— Возлюбленная.
— Илия Топурия?
— Роза.
— Шон О'Мэлли?
— Красочный. Это комплимент (улыбается).
— Потрясающий.
— Андерсон Силва?
— Мой идол.
— Жорж Сен-Пьер?
— Великолепный пример.
— Следующий вопрос, пожалуйста (улыбается). Я горжусь этим парнем.
— Протеже Хабиба, — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале DeepCut with VicBlends.