Джон Джонс дал однословную характеристику Хабибу, Макгрегору и Махачеву

37-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс дал однословную характеристику нескольким бывшим и действующим бойцам смешанных единоборств.

© Чемпионат.com

— Конор Макгрегор?

— Шоумен.

— Хабиб Нурмагомедов?

— Лидер.

— Исраэль Адесанья?

— Стиль.

— Ронда Роузи?

— Возлюбленная.

— Илия Топурия?

— Роза.

— Шон О'Мэлли?

— Красочный. Это комплимент (улыбается).

— Александр Волкановски?

— Потрясающий.

— Андерсон Силва?

— Мой идол.

— Жорж Сен-Пьер?

— Великолепный пример.

— Даниэль Кормье?

— Следующий вопрос, пожалуйста (улыбается). Я горжусь этим парнем.

— Ислам Махачев?

— Протеже Хабиба, — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале DeepCut with VicBlends.