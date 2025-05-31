Влад Белаз победил 41-летнего Александра Шлеменко раздельным решением судей на RCC 22

Сегодня, 31 мая, в Екатеринбурге на УГМК-Арене прошёл турнир RCC 22, в главном событии которого состоялся бой между бывшим чемпионом Bellator в среднем весе россиянине Александром Шлеменко и белорусом Владиславом Ковалёвым, более известным как Белаз. Поединок продлился все три раунда и завершился победой представителя Белоруссии раздельным решением судей (29-28, 29-28 и 28-29).

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Александру Шлеменко 41 год. В своём последнем бою, который состоялся на турнире RCC 21 в декабре, россиянин победил раздельным судейским решением соотечественника Анатолия Токова.

Владиславу Ковалёву 26 лет. В ноябре 2024 года белорусский боец победил единогласным решением судей россиянина Валерия Мясникова.