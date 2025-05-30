Ковалев рассказал о самочувствии перед боем со Шлеменко

Белорусский боец смешанных единоборств Владислав Ковалёв, который более известен как Белаз, рассказал о самочувствии перед поединком с легендарным российским бойцом ММА Александром Шлеменко. Их встреча состоится 31 мая в Екатеринбурге на турнире RCC 22 и станет главным событием ивента.

© Чемпионат.com