World Boxing будет проверять гендер спортсменов

Организация боевых искусств World Boxing (WB) ввела обязательное гендерное тестирование для всех спортсменов, которые хотят выступить от лица структуры. Об этом WB сообщила на своем сайте.

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Как рассказали в организации, необходимость в подобных правилах стала очевидна после скандала с алжиркой Иман Хелиф и спортсменкой из Тайваня Линь Юйтин, который произошел на Олимпиаде-2024 в Париже. При этом, новое правило в первую очередь заденет именно этих спортсменок — теперь Хелиф не сможет выступить на летнем Кубке Эйндховена по боксу, пока не пройдет соответствующий тест.

В WB добавили, что об этом решении уже стало известно Федерации бокса Алжира.

«Это решение отражает обеспокоенность по поводу безопасности и благополучия всех боксеров, включая Хелиф, и направлено на защиту психического и физического здоровья всех участников в свете некоторых реакций, которые были высказаны в связи с потенциальным ее участием в Eindhoven Box Cup», — сказано в заявлении WB.

Напомним, что в 2023 году Хелиф и Юйтин были дисквалифицированы с чемпионата мира Международной федерацией бокса. Тогда у генетические тесты спортсменок выявили мужской набор хромосом XY. При этом, МОК допустил их на Олимпийские игры в Париже — обе спортсменки завоевали там золотые медали.