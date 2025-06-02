46-летний Пакьяо объяснил, почему решил вернуться в ринг против Барриоса

46-летний легендарный бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо объяснил, почему решил вернуться в ринг именно против обладателя титула чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе американца Марио Барриоса. Их бой состоится 19 июля.

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«Мы можем дать классный бой и развлечь фанатов. Марио классный боец, и он чемпион. Чего вам ждать от Пакмена? Вы меня знаете, я всегда удивляю болельщиков, уже делал это раньше», — сказал Пакьяо в эфире телеканала PBC.

Напомним, последний бой в качестве профессионального боксёра Пакьяо провёл в августе 2021 года. Тогда он потерпел поражение единогласным решением судей от кубинца Йордениса Угаса. Всего за свою карьеру Пакьяо провёл 72 поединка и одержал победы в 62 из них (39 — досрочно) при восьми поражениях и двух ничьих.