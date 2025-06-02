Реванш Двалишвили — О’Мэлли и возвращение Проводникова. Главные бои недели

Также в программе поединок Дани Милохина и много другого бокса.

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Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств интересные турниры и противостояния. Большое внимание будет приковано к номерному турниру UFC 316 с титульным реваншем Мераба Двалишвили и Шона О’Мэлли, также состоится множество других интересных поединков, в том числе и с участием россиян. В профессиональном боксе нас также ожидают чемпионские поединки, а ещё — возвращение в ринг Руслана Проводникова и очередной бой Дани Милохина.

6 июня. Даня Милохин — Байрам Кахруманов

В Казахстане состоится турнир All Stars Boxing 4, на котором свой очередной поединок проведёт известный российский блогер Даня Милохин. Он должен был разделить ринг с блогером Сигмой, но соперник неожиданно пропал с радаров, и Милохину пришлось искать нового оппонента. Им стал боец поп-ММА Байрам Кахруманов. Байра известен своим неспокойным характером и участием во многих конфликтах, в том числе у него был конфликт с Милохиным два года назад: тогда боец снимал блогера на видео, задавал провокационные вопросы и называл «нефором». За эти два года «нефор» солидно окреп и готов отомстить обидчику в ринге.

В этом анонсе нет ошибки, и сейчас не 2014 год. Руслан Проводников и Хосе Луис Кастильо проведут между собой реванш на первом турнире лиги «Сокол» в Красноярске. В первом очном поединке Руслан одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде, теперь два экс-чемпиона мира намерены провести ещё один бой. Сибирскому Рокки 41 год, свой последний поединок он провёл почти 10 лет назад, Кастильо и вовсе на 10 лет старше, а в последний раз Хосе выходил в ринг как раз в поединке против Проводникова. Тем не менее, реванш и в целом возвращение Руслана в ринг – большая вывеска, так что интерес к бою будет серьёзный.

В соглавном событии турнира «Сокол» в Красноярске пройдёт поединок Владислава Туйнова и Тимура Никулина. Туйнов – известный российский боец, который в апреле этого года успешно дебютировал в кулачной лиге Конора Макгрегора BKFC, финишировав соперника в первом раунде. По правилам бокса Владислав в последний раз выступал год назад, но это не должно стать для него проблемой. В соперниках у Туйнова будет Тимур Никулин – боец, который выступает в поп-единоборствах, в том числе и на голых кулаках. Если бой Проводникова и Кастильо – это скорее шоу, то в поединке Туйнова и Никулина будут лететь искры.

В ночь с 7 на 8 июня. Мераб Двалишвили – Шон О’Мэлли

Возглавит турнир UFC 316 титульный поединок в легчайшем весе между обладателем пояса Мерабом Двалишвили и бывшим чемпионом Шоном О’Мэлли. Сахарок выбрал правильную тактику и не стал торопиться с возвращением в октагон после поражения от Двалишвили. Шон взял паузу, дождался, пока Мераб провёл первую защиту пояса против Умара Нурмагомедова и заявил о своих претензиях на титульный реванш. Команда Двалишвили и UFC выбирали между Петром Яном, который закрыл поражение от грузина двумя победами, и стилистически более удобным О’Мэлли — выбор пал на американца.

В ночь с 7 на 8 июня. Джулианна Пенья – Кайла Харрисон

На UFC 316 будет титульный бой и в женском легчайшем весе, где Джулианна Пенья также проведёт первую защиту пояса. В соперницах у неё двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон: руководстве промоушена сделало на неё большие ставки, переманив из PFL. В случае победы Кайлы есть вероятность, что Дана Уайт захочет организовать самый громкий поединок в женских боях и вытащит с пенсии Аманду Нуньес. Но сначала Харрисон нужно пройти крепкую Джулианну Пенью, которая, между прочим, побеждала Нуньес, так что лёгкой прогулки для титулованной Кайлы точно не будет.

В ночь с 7 на 8 июня. Азамат Мурзаканов – Брендсон Рибейро

В рамках UFC 316 свой очередной поединок в лиге проведёт российский полутяжеловес Азамат Мурзаканов. Изначально непобеждённый россиянин, идущий в лиге с рекордом 4-0 и занимающий 12-ю строчку в рейтинге, должен был разделить октагон с топовым бойцом Джонни Уокером, но бразилец снялся с поединка: на замену выйдет его соотечественник Брендсон Рибейро. В UFC у Рибейро рекорд 2-2, в том числе он проигрывал россиянину Магомеду Гаджиясулову, поэтому, конечно, Мурзаканов выглядит фаворитом в предстоящем поединке.

8 июня. Дзюнто Накатани – Рёсуке Нисида

В Японии состоится масштабный вечер профессионального бокса, в рамках которого зрители увидят объединительный поединок в легчайшем весе. Чемпион мира WBC и одна из главных звёзд японского бокса Дзюнто Накатани проведёт бой против непобеждённого соотечественника Рёсуке Нисиды, владеющего поясом WBO. Конечно, вундеркинд Накатани будет в предстоящем поединке фаворитом, его рекорд – 30-0, 23 победы одержаны нокаутами: именно поэтому Дзюнто мечтает провести бой против Наои Иноуэ. Для этого Накатани необходимо побеждать и подниматься в весе.