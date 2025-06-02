Фьюри резко высказался о поединке между Усиком и Дюбуа

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри резко высказался о первом поединке между непобеждённым украинцем Александром Усиком и соотечественником Даниэлем Дюбуа.

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«Дюбуа сдался в первом бою, потому что он трус. Если сдался один раз — сдашься и во второй. Усик тоже упал после удара в корпус, валялся по полу пять минут, как маленький трус, а Дюбуа сдался от джеба Усика. Правда есть правда», — приводит слова Фьюри портал Sky Sports.

Усик и Дюбуа уже дрались в августе 2023 года. Даниэль в пятом раунде нанёс Александру удар, который пришёлся в спорную область. Рефери посчитал, что британец попал в область паха, поэтому не был засчитан нокаут, что вызвало бурные обсуждения в мире бокса. Сам бой завершился досрочной победой украинца в девятом раунде.