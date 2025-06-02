Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по MMA

В Самаре завершился трёхдневный чемпионат России по ММА. Отличительной чертой этого мероприятия стало большое количество девушек, борющихся за звание чемпионок и целенаправленно идущих в сборную России, сообщила пресс-служба федерации ММА страны. Призёры и победители отправятся на чемпионат мира.

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Результаты чемпионата России по ММА:

Мужчины:

1 место среди мужчин – Москва

2 место среди мужчин – Республика Дагестан

3 место среди мужчин – Волгоградская область

52,2 кг.

1 — Раю Илья (Воронежская область)

2 — Рахмоналиев Фарход ( Чувашская Республика) 3 — Кончукпан Сайн-Херел (Республика Тыва)

3 — Хитиев Тамирлан (Волгоградская область)

56,5 кг.

1 — Гусейнов Магомедганифе (Волгоградская область)

2 — Умалатов Исмаил (Республика Дагестан)

3 — Хамхоев Адам (Республика Ингушетия)

3 — Юсупов Мухаммад Махди (Самарская область)

61,2 кг.

1 — Бырыннай Очур (Республика Тыва)

2 — Магомедов Гаджимурад (Республика Дагестан)

3 — Ашдаев Магомед (Москва)

3 — Лабазанов Асхабали (Москва)

65,8 кг.

1 — Юсупов Шейхмансур (Чеченская Республика)

2 — Мирзагасанов Ислам (Ставропольский край)

3 — Алиев Адам (Кабардино-Балкарская Республика)

3 — Алипов Канат (Саратовская область)

70,3 кг.

1 — Пирмагомедов Халил (Астраханская область

2 — Мамедов Темур (Красноярский край)

3 — Гусейнов Джамалутдин (Саратовская область)

3 — Зайнуков Курбан (Тверская область)

77,1 кг.

1 — Гусейнов Айдемир (Волгоградская область)

2 — Шахвалиев Шахвали (ХМАО-Югра)

3 — Абдурахманов Рамазан (Республика Дагестан)

3 — Фомочкин Илья (Ростовская область)

83,9 кг.

1 — Абдулатипов Мурад (Москва)

2 — Зайнулабидов Нухбек ( Саратовская область)

3 — Махамаев Магомед ( Волгоградская область)

3 — Ногаев Азамат (Приморский край)

93 кг.

1 — Асипов Мухамед-Афанди (Республика Дагестан)

2 — Гусбанов Магомед (Москва)

3 — Исаев Абдула (Ставропольский край)

3 — Кебеков Шахбан (Брянская область)

120,2 кг.

1 — Гасайниев Омар (Москва)

2 — Петренко Владимир (Ставропольский край)

3 — Исаков Дибир (Москва)

3 — Чурчаев Магомед (Чеченская Республика)

120,2+ кг.

1 — Курамагомедов Муса (Республика Дагестан)

2 — Хазботов Аслан (Республика Ингушетия)

3 — Шабаев Муслим (Республика Дагестан)

3 — Заякин Дмитрий (Пермский край)

Женщины:

1 место среди женщин – Москва

2 место среди женщин – Московская область

3 место среди женщин – Рязанская область

47,6 кг.

1 — Игнатьева Алена (Москва)

2 — Мустаева Виктория (Пермский край)

3 — Демина Екатерина (Тульская область)

3 — Хлус Ульяна (Нижегородская область)

52,2 кг.

1 — Клинова Ангелина (Челябинская область)

2 — Самоцупова Мария (Московская область)

3 — Найденова Диана (Тульская область)

3 — Степакова Александра ( Московская область)

56,7 кг.

1 — Ковалева Елизавета (Санкт-Петербург)

2 — Перцева Татьяна (Астраханская область)

3 — Кузнецова Виктория (Астраханская область)

3 — Селиванова Анна (Республика Крым)

61,2 кг.

1 — Самоцупова Алена (Московская область)

2 — Милешина Валерия (Москва)

3 — Балдина Полина (Омская область)

3 — Корнева Валерия (Кемеровская область)

65,8 кг.

1 — Румянцева Ксения (Москва)

2 — Сафонова Александра (Рязанская область)

3 — Пыркова Александра (Рязанская область)

3 — Стрекалина Ангелина (Самарская область)

70,3 кг.

1 — Девятова Татьяна (Алтайский край)

2 — Купеева Дзерасса (Москва)

3 — Харинова Нина (Республика Калмыкия).