О’Мэлли оценил шансы Махачева в полусреднем весе UFC

Бывший чемпион UFC американец Шон О’Мэлли высказался о переходе звезды организации россиянина Ислама Махачева в полусредний вес (до 77 кг).

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«Джек Делла Маддалена выйдет в клетку после впечатляющего выступления против Белала. Это будет интересный бой. Мне не терпится увидеть Ислама в 77 кг… Я не думаю, что он будет маленьким. Он очень обученный… Его навыки в стойке сильно недооценены», — сказал О’Мэлли в интервью YouTube-каналу Shak MMA.

Напомним, ранее генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил, что во второй половине года Махачев сразится за титул в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.