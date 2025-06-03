Сауль Альварес высказался о завершении карьеры

Чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (63-2-2, 39 KO) высказался о сроках завершения карьеры.

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«Турки Аль аш-Шейх определенно тот человек, с которым я намерен завершить боксерскую карьеру. Мое тело в порядке, я могу боксировать еще некоторое время, 37 лет – возраст, когда я хотел бы уйти из бокса. Мне не нужно продолжать карьеру ради денег или достижений», — сказал Альварес на пресс-конференции.

Саулю Альваресу 34 года. Мексиканец дебютировал как профессионал в 2005 году. В марте 2011-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул в первом среднем весе (до 69,9 кг). Впоследствии становился чемпионом в среднем (до 72,6 кг), втором среднем (до 76,2 кг) и полутяжелом (до 79,4 кг) дивизионах.