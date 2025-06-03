Де Риддер назвал более опасного бойца в среднем весе UFC, чем Чимаев

Голландский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Ренье де Риддер назвал, по его мнению, более опасного бойца в среднем весе UFC, чем Хамзат Чимаев.

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«Не думаю, что Хамзат самый опасный боец в дивизионе. Есть парни и лучше, более универсальные. Если называть имена, то для меня это Нассурдин Имавов. Очень разносторонний боец. Он хорошо двигается, он расслаблен и умен в своих боях. Как по мне, это более тяжелый вызов. Хотя Чимаев, очевидно, также отличный боец», – сказал де Риддер в интервью YouTube-каналу Home of Fight.

Нассурдину Имавову 30 лет. Уроженец Дагестана дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2020-го выступает в UFC. В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 250 в феврале, Имавов победил техническим нокаутом бывшего чемпиона дивизиона нигерийца Исраэля Адесанью.