Ренье де Риддер раскрыл план на бой с Робертом Уиттакером

Бывший чемпион лиги ONE Ренье Де Риддер дал комментарий по поводу предстоящего поединка против экс-чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера.

«Мой первый мейн-ивент в UFC, первый пятираундовый бой – это большое событие. Роберта я считаю, очень взрывным бойцом, очень быстрым. Но, думаю, если я смогу запрессинговать его как Никала, у меня будут хорошие шансы. Я сейчас переквалифицировался в ударника, так что буду драться в стойке. К черту джиу-джитсу», — приводит слова Ренье де Риддера Sport Skeeda.

Напомним, Ренье де Риддер и Уиттакер проведут бой 26 июля в Абу-Даби на турнире UFC on ABC 9, где их противостояние станет главным событием шоу.