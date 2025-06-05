Пакьяо не включил Мейвезера в топ-5 своих лучших соперников

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо назвал пять лучших соперников.

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В их число в вошли Марко Антонио Баррера, Эрик Моралес, Хуан Мануэль Маркес, Оскар де ла Хойя, Мигель Котто и Антонио Маргарито.

Также Пакьяо объяснил, почему не включил в этот список непобеждённого американца Флойда Мейвезера.

«Он не дрался. Он 12 раундов убегал. Вот как он побеждал. Честно, даже жаль, что фанаты смотрели его скучные бои. Это ведь не то, чего они ждут от нас, от бойцов», — сказал Пакьяо в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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