«Конкуренция только в его лице». Российский боец сказал, кто мог бы сразиться с Махачевым

Чемпионат.com

Российский боец АСА Александр Матмуратов назвал единственного бойца, который, по его мнению, смог бы составить конкуренцию лидеру рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории соотечественнику Исламу Махачеву.

Российский боец сказал, кто мог бы сразиться с Махачевым
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«Признаюсь, что я практически не знаю, кто такой Маддалена. Честно, для Махачева вижу конкуренцию только в лице Армана Царукяна. У остальных просто нет таких навыков борьбы, как у Ислама», — приводит слова Матмуратова «Российская газета».

Напомним, ранее генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил, что во второй половине года Махачев сразится за титул в полусреднем весе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

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