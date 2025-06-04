«Это благодаря ему». Костя Цзю объяснил, почему Мейвезер положительно повлиял на бокс
Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю считает, что звёздный американец Флойд Мейвезер изменил индустрию профессионального бокса.
«Это человек, который поменял бокс в сторону коммерции. Что сделал Флойд? Он поднял бокс. И благодаря ему, может быть, наши сейчас боксёры получают немножко больше за эту тяжёлую работу», — приводит слова Цзю издание «Советский спорт».
Флойду Мейвезеру 48 лет. Американец дебютировал как профессионал в 1996 году, в 2015-м ушел из бокса. Становился чемпионом мира во втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг) дивизионах.