Почему Кайла Харрисон такая огромная?

Эффектная блондинка пугает чемпионку даже своим видом.

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На турнире UFC 316 в ночь с 7 на 8 июня состоится не только титульный бой Мераба Двалишвили и Шона О’Мэлли, но и чемпионский поединок в женском легчайшем весе. Обладательница пояса Джулианна Пенья проведёт защиту против двукратной олимпийской чемпионки по дзюдо экс-победительницы Гран-при PFL Кайлы Харрисон.

Дана Уайт не просто так переманивал Харрисон из PFL, руководство промоушена делает на неё большие ставки. Кайла – одна из самых титулованных спортсменок в UFC, причём свою основную популярность она получила ещё до смешанных единоборств. Харрисон – первая и единственная представительница США (и среди мужчин, и среди женщин), кто выиграл олимпийское золото в дзюдо. Причём Кайла была лучшей как в Лондоне-2012, так и в Рио-2016, став двукратной золотой медалисткой.

И уже после того, как Харрисон закончила с дзюдо, она открыла для себя новую главу в спорте – в смешанных единоборствах. Заполучить «лакомый кусочек» удалось лиге PFL, где американка стала одной из главных звёзд. За время выступления в промоушене Кайла дважды выигрывала Гран-при промоушена и ещё один раз выходила в финал, где в 2022 году уступила Лариссе Пачеко, которую до этого побеждала.

Харрисон закрыла единственное поражение в карьере победой над Аспен Лэдд, после чего приняла решение перебраться в UFC. С рекордом 16-1 американка оказалась в лиге Даны Уайта и в дебюте получила в соперницы не кого-нибудь, а бывшую чемпионку Холли Холм — ту самую, которая в своё время оформила главный апсет в женских боях, финишировав Ронду Роузи. В отличие от Роузи, Харрисон воспользовалась своими преимуществами в борьбе и задушила Холм.

Успешный дебют против серьёзной соперницы позволил Кайле получить претендентский поединок. Харрисон вели к титулу очень короткой дорогой, поэтому она победила Кетлен Виейру и вышла на Джулианну Пенью, с которой сразится в ближайшие выходные. Дана Уайт уже потирает ладошки, потому что у него в голове созрел очевидный план свести Кайлу с Амандой Нуньес, и это будет самый громкий бой в истории женских поединков, во всяком случае за последнее время. Да, Аманда сейчас находится на пенсии, но уже сама не раз заявляла, что готова вернуться, а потенциальный поединок с Харрисон — лучшая для этого мотивация.

Интересно, что предстоящий бой Пеньи и Харрисон погряз в словесном конфликте и перепалке между девушками. Джулианна неожиданно в одном из интервью решила обвинить Кайлу в употреблении допинга, причём не намекая, а в открытую.

«Я думаю, все знают, что в какой-то момент Харрисон принимала стероиды. Надеюсь, до нашего поединка она перестанет их принимать, сдаст чистые допинг-тесты и уложится в лимит веса. Лично я намерена всё это сделать и хочу, чтобы наш поединок был максимально честным. Мне всё равно, сколько Кайла говорит, что она чиста. Лэнс Армстронг тоже так делал, и вы верили ему каждый раз, когда он так говорил. Но оказалось, что все наоборот», – сказала чемпионка UFC.

Ответ претендентки не заставил себя долго ждать.

«Думаю, это говорит о её неуверенности в себе, — сказала Харрисон в интервью MMA Fightning. — Но она может говорить что угодно, потому что в конечном счёте мы окажемся заперты в клетке, и там уже я скажу своё слово… Она постоянно набрасывает: до того как я подписала контракт с UFC, говорила, что, если я хочу выступать в по-настоящему серьёзной лиге, мне надо будет суметь уложиться в 135 фунтов [61,2 кг]. Я подписала контракт, уложилась в 135 фунтов, и сразу оказалось, что я сгонщица, хотя это не мой выбор — у них просто нет более тяжёлой категории».

Претензии Пеньи вполне объяснимы. Кайла в UFC выглядит очень рельефно, обладает мощным телом, особенно это касается рук, которые сильно выделяются на фоне всех её соперниц: бицепсу Харрисон могут позавидовать и многие мужчины. В PFL, например, американка выглядела немного иначе, чего уж говорить про дзюдо. Но этому есть вполне логичное объяснение, которое Кайла и приводит в свою защиту.

Дело в том, что время двух олимпийских циклов Харрисон выступала в категории до 78 кг, практически в самой крупной категории: переводя на язык ММА — в полутяжёлом весе. Именно там она достигла своих высоких спортивных результатов, хотя начинала путь в дзюдо с категории до 63 кг. Набрать 15 кг, особенно если дело касается мышечной массы, довольно сложно, и вполне логично, что Пенья намекала на употребление соперницей стероидов. Но в дзюдо, как и в других олимпийских видах спорта, если ты выступаешь на высоком уровне, то обязательно проходишь допинг-тестирования, и Харрисон ни разу за всю карьеру не проваливала его.

В PFL Кайле приходилось сбрасывать вес, потому что лимит самого большого женского дивизиона ограничивался 70 кг. На протяжении пяти лет Кайла выступала именно там, однако с переходом в UFC Харрисон предстояло серьёзное испытание. Дело в том, что в лиге Даны Уайта самый крупный женский дивизион — легчайший, и его лимит — 61,2 кг. Согласитесь, разница между 78 кг и 61,2 кг колоссальная, и естественно, что человек будет выглядеть совсем по-другому, если ему удастся так похудеть.

Новая Кайла выглядит действительно устрашающе, особенно на фоне соперниц. Но ещё раз: Харрисон в профессиональном спорте с детства, за это время прошла сотни, если не тысячи проверок на допинг, и она ни разу не попалась. Собственно, в истории UFC уже были и Крис Сайборг, и та же Аманда Нуньес, которых также подозревали в «читерстве», однако обе не обращали на это внимание и в итоге стали чемпионками. Теперь очередь Харрисон.