Менеджер Махачева раскрыл, когда Ислам проведет бой за титул с Маддаленой

Основатель компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз, являющийся также менеджером лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянина Ислама Махачева, сообщил, когда его подопечный проведёт бой чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

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«Ислам 100% проведёт бой в этом году. В октябре, ноябре или декабре. Он будет драться за титул», — сказал Абдель-Азиз в интервью изданию MMAJunkie.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 14 побед в лёгком весе.