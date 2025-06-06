Паркер сообщил, что Усик отказался драться с ним

Джозеф Паркер сообщил, что Александр Усик отказался драться с ним.

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«Я подошел к нему и сказал: «У тебя осталось два боя. Следующий – с Даниэлем Дюбуа, а последний должен быть со мной». А он такой: «Нет-нет-нет». Мне кажется, Усик сейчас заинтересован только в громких, денежных боях. Думаю, он хочет подраться с Энтони Джошуа или Тайсоном Фьюри. Он сказал что-то вроде: «Ты занимайся своим делом, не переживай. Получишь шанс после моего ухода из бокса». А я бы с радостью получил возможность проверить себя в бою с ним», – сказал боксер Джозеф Паркер.

Напомним, что в марте WBO обязала Александра Усика провести защиту титула против Паркера.