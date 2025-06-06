Названо условие, при котором бой Джонса и Аспиналла будет более масштабным

Комментатор UFC Джон Аник поделился мнением о потенциальном поединке между чемпионом промоушена в тяжёлом весе Джоном Джонсом и обладателем временного пояса в том же дивизионе Томом Аспиналлом.

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«Думаю, бой Джонса и Аспиналла будет только масштабнее, если оба будут с поясами. У меня нет инсайдов, но мне кажется, Джонсу плевать, лишат его пояса или нет», — сказал Аник на пресс-конференции.

В общей сложности на счету Джонса в смешанных единоборствах 28 побед, 11 из которых были одержаны нокаутом, и одно поражение. На счету Аспиналла 15 побед (12 нокаутом) при трёх поражениях.