Олимпийскую чемпионку снова обязали пройти гендерный тест, который она уже проваливала.

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Иман Хелиф попала в очередной скандал. Организация World Boxing, которая сейчас курирует любительский бокс, отстранила спортсменку из Алжира ото всех соревнований до тех пор, пока она не пройдёт гендерный тест, ставший сейчас обязательным для всех.

«В мае 2025 года исполнительный совет принял новые критерии участия в боксёрских категориях, разделённых по половому признаку. Эти новые правила были разработаны с явной целью защиты спортсменов, занимающихся боевыми видами спорта, особенно с учётом физических рисков, связанных с олимпийским боксом. Обращаем ваше внимание, что в соответствии с политикой World Boxing в случае, если сертификация пола спортсмена оспаривается федерацией спортсмена или World Boxing, спортсмен не имеет права участвовать в соревнованиях до разрешения спора», — говорится в тексте заявления организации.

Хелиф должна была принять участие в турнире Eindhoven Box Cup среди женщин. Именно этот факт вызвал у организации вопросы, и именно Иман поспособствовала тому, что гендерные тесты были введены для всех спортсменок World Boxing. И есть ощущение, что Хелиф вполне может завершить на этом моменте карьеру.

Иман прославилась не только тем, что выиграла олимпийское золото, но и тем, что стала фигуранткой дела о проваленном гендерном тесте вместе с Линь Юйтин с Тайваня. Произошло это ещё на чемпионате мира — 2023: Хелиф, согласно тем тестам, является биологическим мужчиной, и Иман сняли с турнира. Однако на Олимпийских играх таких тестов не проводили, поэтому, несмотря на репутацию, Международный олимпийский комитет разрешил алжирской спортсменке выступить в Париже.

Информация эта просочилась в СМИ, и всё внимание на Олимпиаде было приковано именно к женскому турниру по боксу. Соперницы Иман выражали свои протесты, а опытная итальянка Анджела Карини, которую Хелиф переехала за 46 секунд, пожаловалась тренеру на необыкновенную для женщины силу Иман, после же разревелась и отказалась жать сопернице руку. Иман не обращала на это внимание и пользовалась поддержкой со стороны МОК.

«Знаю, что Международный олимпийский комитет высказался обо мне в справедливой манере, чем я довольна, ведь это показывает правду. Меня не волнует чьё-либо мнение. Я приехала сюда за медалью и веду борьбу за неё. Безусловно, я буду соревноваться, чтобы совершенствоваться и становиться лучше. Даст бог, у меня получится», — сказала Хелиф в интервью The Independent во время Игр.

В итоге алжирская спортсменка добралась до олимпийского золота, катком пройдясь по всем своим соперницам и не отдав ни одного раунда. Хелиф вернулась на родину с золотой медалью и стала настоящей национальной героиней, несмотря на всю предысторию. Более того, Иман решила поквитаться со своими обидчиками — теми, кто открыто высказывался против Хелиф и требовал отстранить её от Олимпиады. В прокуратуру Парижа поступил иск от алжирской спортсменки, в котором фигурировали известные личности.

«В иске упоминаются, например, Маск и Роулинг, — цитирует защитника Хелиф Набиля Буди издание Variety. — Дональд Трамп написал про Хелиф пост в социальной сети X, так что независимо от того, будет он упомянут в нашем иске или нет, он неизбежно будет проверен в рамках судебного процесса. Просим, чтобы прокуратура провела расследование не только в отношении этих людей, но и в отношении всех, кого сочтёт нужным. Если дело дойдёт до суда, они предстанут перед ним».

Естественно, дело ничем так и не закончилось, никто не был наказан, однако Иман, кажется, особо на это и не рассчитывала, а делала это для того, чтобы показать всем, насколько она уверена в своей правоте.

Интересно, пойдёт ли Хелиф до конца теперь. Ведь сейчас перед ней стоит выбор: сдать ещё один гендерный тест или нет, от этого зависит дальнейшая карьера Иман. Отказ приведёт к её завершению, потому что без теста она не будет допущена до международных стартов, а ведь Хелиф уже нацелена на золото Олимпийских игр — 2028. Также всем станет понятно, что те обвинения, которые были предъявлены Иман, небезосновательны, иначе какой смысл Хелиф отказываться от тестирования.

При этом прохождение теста для Хелиф – большой риск. Если она снова его провалит, тогда не только не сможет больше выступать в женских турнирах, но и, вероятнее всего, будет лишена всех своих титулов, в том числе и медали Парижа. Ну и, конечно, репутация Иман, которая и так не идеальна, будет навсегда испорчена. Есть, конечно, вариант, при котором Хелиф успешно сдаст тест, однако вопросы всё равно останутся: не подтасовка ли это и почему тогда результаты теста в 2023 году были другими. В любом случае Хелиф оказалась в сложной ситуации, но всё вполне логично и справедливо. Если тебе нечего скрывать – докажи всему миру свою правоту.

К слову, решение World Boxing о введении обязательного гендерного тестирования многие поддержали. Среди них и те, на кого Хелиф пыталась подать в суд. Прилетело Иман и от Джоан Роулинг, которая осталась крайне довольна решением боксёрской организации.