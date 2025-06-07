Проводников победил мексиканца Кастильо единогласным решением судей

В Красноярске на «Кристалл-Арене» завершился главный бой турнира лиги «Сокол», в котором встречались российский боксёр Руслан Проводников и представитель Мексики 51-летний Хосе Луис Кастильо. Бой завершился победой Проводникова единогласным решением судей.

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Напомним, первый бой между этими боксёрами состоялся в далёком 2014 году в Москве, где победу техническим нокаутом в пятом раунде одержал Проводников. Для Кастильо этот бой стал последним в карьере, после чего он 11 лет отсутствовал в ринге.

Что касается Проводникова, то он после боя с Кастильо успел провести ещё три поединка и в двух из них потерпел поражения в конкурентных противостояниях с Джоном Молиной и Лукасом Матиссе.