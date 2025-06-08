Боец UFC О'Мэлли назвал Двалишвили ублюдком после поражения на турнире в Ньюарке

Боец смешанных единоборств (ММА) Шон О'Мэлли в интервью после поражения в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 316 против Мераба Двалишвили назвал соперника ублюдком. По его словам, поединок прошел не в том формате, в котором он изначально предполагал. "Не думал, что все так пойдет. Мераб – ублюдок. Благодарю всех зрителей и болельщиков", - заявил О'Мэлли. Встреча прошла в Ньюарке и завершилась победой грузинского бойца удушающим приемом в третьем раунде, который сохранил чемпионский пояс в легчайшем весе. После этой победы рекорд Двалишвили в профессиональной карьере стал 20-4. У его соперника поражение стало третьим в карьере при 18 победных результатах. В со-главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, Двалишвили победил Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых Двалишвили одержал победу единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере.