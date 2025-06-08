Грузинский боец встал на колени перед Трампом

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили встал на колени перед президентом США Дональдом Трампом и пожал ему руку. Это произошло после главного боя турнира UFC 316, где грузин победил Шона О `Мэлли. Событие транслировалось на телеканале «Матч Боец».

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Мераб Двалишвили одержал победу удушающим приемом в третьем раунде. После победы он перепрыгнул ограждение октагона и встал на колени перед Трампом, оказавшись с ним на одном уровне и пожал президенту руку.

Президент США Дональд Трамп прибыл на турнир UFC 316, который проходит в Пруденшал-центре в Ньюарке, и стал свидетелем выхода молдавского бойца смешанных единоборств Сергея Спивака под песню российской певицы Надежды Кадышевой «Широка река». Трамп приехал на турнир к началу боя.