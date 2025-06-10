Двалишвили поднялся в списке лучших бойцов UFC

Двалишвили поднялся на второе место в списке лучших бойцов UFC
Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC после турнира UFC 316, состоявшегося на минувших выходных в Ньюарке (США).
Чемпион в легчайшем дивизионе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили поднялся на второе место в списке лучших бойцов организации после победы в реванше с американцем Шоном О’Мэлли.
Рейтинг Pound-For-Pound UFC (топ-10):
1. Ислам Махачев (Россия);
2. Мераб Двалишвили (Грузия);
3. Джон Джонс (США);
4. Илия Топурия (Грузия);
5. Дрикус дю Плесси (Южная Африка);
6. Магомед Анкалаев (Россия);
7. Александр Волкановски (Австралия);
8. Джек Делла Маддалена (Австралия);
9. Алекс Перейра (Бразилия);
10. Александр Пантожа (Бразилия).