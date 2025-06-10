«Ужас, ужас, ужас!» Боец ММА назвал страну, которая оставила «отвратительное» впечатление

Боец поп-ММА, популярный блогер и музыкант Женя Ершов в интервью «Газете.Ru» рассказал, почему Марокко произвело на него «отвратительное впечатление». В этой стране прошли съемки шоу ТНТ «Мастер игры», в котором Ершов принимал участие.

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«Ой, ужас, ужас, ужас! Но это проблема не самой страны Марокко. Проблема была в том, что мы снимали в Рамадан — там ничего не работало, кормили нас плохо. Я лечил желудок больше половины того времени, что я там находился. У меня впечатления о стране остались отвратительные», — заявил Ершов.

При этом боец поп-ММА положительно высказался о концепции шоу «Мастер игры», которое напоминало своим форматом игру «Мафия». С самого начала в проекте было три «темных» игрока, чья задача — устранять остальных либо переманивать на свою сторону.