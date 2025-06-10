Кудряшов поделился ожиданиями от третьего боя Бивола и Бетербиева

Российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался о третьем поединке между соотечественниками Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым, который, как ожидается, состоится в конце года.

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«Третий поединок не будет отличаться от того, что было в первых двух. Мы увидим, как болельщики разделятся на два лагеря. Одни будут доказывать, что победил Артур. А вторые – что победил Дмитрий. Но это здорово. Чем больше обсуждений, тем лучше для бокса и наших боксёров. Бивол и Бетербиев – наши боксёры», – приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Первый поединок Бивола и Бетербиева состоялся в октябре 2024 года и завершился победой последнего большинством судейских голосов. Реванш состоялся в феврале, и на этот раз Бивол победил большинством голосов.