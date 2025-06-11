Американский боец UFC рассказал, когда он перестанет смеяться над Хабибом

Американский боец UFC Тони Фергюсон рассказал в своих соцсетях, что перестанет смеяться над россиянином Хабибом Нурмагомедовым, если он примет участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter.

«Пусть старый болван Хабибер знает — я больше не буду прикалываться над ним, если он станет моим противником в реалити-шоу The Ultimate Fighter», — написал Фергюсон.

The Ultimate Fighter — американское реалити-шоу, в котором звезды MMA тренируют команды в качестве наставников. Потом представители команд устраивают бои. В финале проходит поединок между наставниками.

Последний бой Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

31 января Конор Макгрегор вызвал на бой Хабиба. В октябре 2018 года Хабиб одолел Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде.