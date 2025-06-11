Александр Емельяненко примет участие в новом реалити-шоу

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко рассказал на YouTube-канале PHL Fighting о том, что он примет участие в новом реалити-шоу.

«Вроде «Дома-2» — в закрытом помещении будут находиться люди, у которых есть опыт хорошей и плохой жизни. И будут делиться своими впечатлениями. Кто еще станет участником? Вообще не знаю. Все держат в тайне», — сказал Емельяненко.

Александр Емельяненко должен был еще в конце марта 2025 года принять участие в поединке с блогером Артемом Тарасовым. Однако в начале месяца он сообщил об отмене поединка из-за того, что у него отнялись ноги. Позднее он перенес операцию на позвоночнике и сообщил, что его состояние каждый день улучшается, и он планирует, вопреки советам врачей, продолжать спортивную карьеру.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В активе 43-летнего Александра Емельяненко 41 бой в ММА, в которых он одержал 30 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.