Чемпион PFL Рабаданов высказался о возможном переходе в UFC

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Гаджи Рабаданов высказался о возможности перехода в UFC.

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«Я вперёд загадывать и заглядывать не буду, я сейчас в лиге PFL. Эта лига даёт мне большую площадку, большие возможности. Сидеть здесь и говорить, что я хочу в UFC, неправильно. У меня есть контракт, я в этой лиге, меня всё устраивает. В дальнейшем мы посмотрим. В любом случае я всегда буду открыт к новым вызовам, к новым предложениям. Поэтому не буду ни о чём зарекаться. Но на данный момент новый Гран-при, новый сезон, уже полуфинал, а дальше уже посмотрим», — сказал Рабаданов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Гаджи Рабаданову 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2013 году, с 2019-го выступает в PFL, где становился чемпионом Гран-при. Всего на его счету в смешанных единоборствах 25 побед и четыре поражения.