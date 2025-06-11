Промоутер Гаджиев подрался с топ-менеджером букмекерской конторы

Известный российский промоутер Камил Гаджиев подрался с топ-менеджером одной из крупнейших отечественных букмекерских контор, сообщает издание Mash.

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Инцидент произошёл 8 июня. Гаджиев напал на мужчину после силового приёма и последовавшего за этим комментария, успев нанести несколько ударов до того, как их разняли.