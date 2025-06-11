Александр Емельяненко перенесет еще одну операцию

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко в интервью YouTube-каналу PHL Fighting сообщил, что ему предстоит перенести еще одну операцию.

Спортсмен заявил, что сделал снимок МРТ, в результате которого была обнаружена грыжа в поясничном отделе.

«Сейчас жду вердикта специалистов — надо будет опять оперироваться. Это уже все, уже стрельнуло», — подчеркнул он.

В начале марта Емельяненко сообщил о проблемах со здоровьем. Он заявил, что грыжа передавила ему спинной мозг, после чего у него отнялись ноги. Ему провели операцию на позвоночнике в НИИ имени Н.В. Склифосовского.

Всего в активе 43-летнего Емельяненко 41 поединок в ММА, в которых он одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.