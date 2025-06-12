The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров мира

The Ring представил обновлённый рейтинг лучших боксёров мира
Издание The Ring представило обновлённый рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории.
Чемпион мира в трёх весовых категориях японец Дзюнто Накатани (31-0, 24 KO), победивший соотечественника Рёсукэ Нисиду и объединивший титулы WBC и IBF в легчайшем весе (до 53,5 кг), поднялся на шестое место, сместив американца Джесси Родригеса.
Рейтинг Pound-For-Pound от журнала The Ring:
1. Александр Усик (Украина);
2. Наоя Иноуэ (Япония);
3. Теренс Кроуфорд (США);
4. Дмитрий Бивол (Россия);
5. Артур Бетербиев (Россия);
6. Дзюнто Накатани (Япония);
7. Джесси Родригес (США);
8. Сауль Альварес (Мексика);
9. Кенсиро Терадзи (Япония);
10. Дэвид Бенавидес (США).