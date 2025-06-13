Роналду и Макгрегора включили в список самых переоцененных спортсменов

Джейк Пол включил Роналду и Макгрегора в список самых переоцененных спортсменов
Джейк Пол составил список самых переоцененных спортсменов в истории.
Список возглавил бейсболист Бэйб Рут, выступавший в MLB с 1914 по 1935 год. Остальные места достались действующим атлетам.
Топ-10 самых переоцененных спортсменов в истории по версии блогера и боксера Джейка Пола:
1. Бэйб Рут (бейсбол);
2. Тревор Лоуренс (американский футбол);
3. Криштиану Роналду (футбол);
4. Райан Гарсия (бокс);
5. Конор Макгрегор (ММА);
6. Дак Прескотт (американский футбол);
7. Энтони Эдвардс (баскетбол);
8. Сауль Альварес (бокс);
9. Туа Танговаилоа (американский футбол);
10. Энтони Джошуа (бокс).
Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен 2025 года. Карри – 2-й, Фьюри – 3-й, Месси – 5-й, Леброн – 6-й (Forbes)