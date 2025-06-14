Трампа приобщили к творчеству Надежды Кадышевой

Президент США Дональд Трамп услышал песню Надежды Кадышевой на турнире UFC. Это произошло во время выхода на ринг молдавского бойца смешанных единоборств Сергея Спивака, выступающего под прозвищем "Полярный Медведь".

Для своего выхода 30-летний Спивак сам выбрал композицию Кадышевой «Широка река». Музыка прозвучала на арене в тот момент, когда спортсмен поднимался на сцену перед боем.

Ранее в интервью «Спорт-Экспрессу» Спивак говорил, что эта песня помогает ему настроиться на поединок. По его словам, она его успокаивает, и он не хочет менять трек.

Понравилось ли Трампу творчество российской фолк-певицы, неизвестно. В любом случае, Кадышева сейчас переживает новую волну популярности: под ее песни снимают ролики в соцсетях, а на концерты приходят толпы молодежи.