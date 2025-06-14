Give me Sport представил рейтинг P4P среди боксёров. Усик не лидер, Гарсия — в топ-8

Авторитетный британский портал Give me Sport опубликовал обновлённый рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории, который был составлен на основании голосования среди фанатов на платформе Ranker.

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Лидером топа стал абсолютный чемпион мира по втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес, который больше известен как Канело.

Топ-20 лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории по версии портала Give me Sport.

1. Сауль Альварес (63-2-2).

2. Александр Усик (23-0).

3. Джервонта Дэвис (30-0-1).

4. Дмитрий Бивол (24-1).

5. Теренс Кроуфорд (41-0).

6. Артур Бетербиев (21-1).

7. Наоя Иноуэ (30-0).

8. Райан Гарсия (24-2-0-1).

9. Дэвид Бенавидес (30-0).

10. Тайсон Фьюри (34-2-1).

11. Геннадий Головкин (42-2-1).

12. Энтони Джошуа (28-4).

13. Шакур Стивенсон (23-0).

14. Теофимо Лопес (22-1).

15. Эррол Спенс-младший (28-1).

16. Муроджон Ахмадалиев (14-1).

17. Тим Цзю (25-2).

18. Девин Хейни (32-0-0-1).

19. Джозеф Паркер (36-3).

20. Джей Опетайя (28-0).