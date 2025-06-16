Стал известен соперник Александра Шлеменко на турнире SFC 11 в июле

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко проведёт поединок с представителем Испании Гильерме Каденой. Об этом информирует пресс-служба школы единоборств «Шторм».

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Противостояние состоится 12 июля на турнире лиги Shlemenko Fighting Championship (SFC).

Напомним, в последнем бою Шлеменко встречался с белорусом Владиславом Ковалёвым. Поединок проходил в мае на турнире RCC 22 и завершился в пользу Ковалёва раздельным решением судей. В общей сложности на счету Шлеменко 66 побед, 16 поражений и одна ничья. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

В активе Кадены 37 побед и 24 поражения. Один бой с участием испанца признан несостоявшимся.