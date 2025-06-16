Ислам Махачев скоро завершит карьеру

Газета.Ru

Американский ММА-тренер Хавьер Мендес заявил в интервью Submission Radio, что боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев скоро завершит карьеру.

Тренер Ислама Махачева рассказал, когда спортсмен завершит карьеру
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«Исламу уже 34 года или скоро будет 34. Ему осталось не так уж долго выступать. Проведет ли Ислам еще пару-тройку больших боев? Я ожидаю этого. Надеюсь, он проведет еще три боя», — сказал Мендес.

В 2025 году Махачев решил перейти в полусредний вес, из-за чего отказался от своего предыдущего титула — в легком весе.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января 2025 года в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

В новой весовой категории Махачев попробует отобрать титул у Маддалены. Время и место боя будут определены позже.