Усик оценил шансы выступления в боях на голых кулаках

38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик высказался насчёт возможности перехода в бои на голых кулаках.

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«Есть ли шансы, что я выступлю в боях на голых кулаках? Нет, нет, нет! Это невозможно, мой вид спорта — бокс. Бокс — это «Роллс Ройс», а кулачные бои — что-то типа «Фиата», — сказал Усик в интервью Boxing King Media.

В качестве профессионального боксёра Усик дебютировал в 2013 году. В своём рекорде украинский атлет имеет 23 победы, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.

19 июля Усик проведёт в Лондоне (Великобритания) поединок с британским боксёром Даниэлем Дюбуа.