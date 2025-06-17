Мухаммад разочарован в Усмане

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американо-палестинец Белал Мухаммад рассказал о своём разочаровании из-за нежелания бывшего лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории и чемпиона этого же дивизиона Камару Усмана встретиться с Белалом на ринге.

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