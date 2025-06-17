В Германии убили непобежденного чеченского боксера

39-летний непобеждённый российский боксёр, родившийся в Чечне, Абу Юсупов был убит на вокзале в Германии, по информации издания Tagesspiegel.

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Сообщается, что инцидент произошёл в прошлый вторник, 10 июня. Юсупов вступил в конфликт на вокзале в берлинском районе Гезундбруннен. В ходе ссоры Абу получил смертельное ранение ножом в шею. Остальные детали трагедии неизвестны.

Всемирный боксёрский совет (WBC) отреагировал на смерть чеченского боксёра: «WBC скорбит в связи с кончиной Абу Юсупова. У Абу остались жена и трое маленьких детей. Его история упорства и любви к боксу навсегда останется в нашем спорте. Вся семья WBC и её президент Маурисио Сулейман выражают наши глубочайшие соболезнования семье и друзьям Абу в это трудное время».

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Юсупов в своих поединках выступал под флагом Германии. Дебютировал в профессионалах в 2020 году. Последний поединок провёл в январе 2025 года и победил судейским решением Георгия Канделаки.