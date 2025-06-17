Малыхин объявил о следующем бое

Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин опубликовал в социальных сетях информацию по поводу своего следующего поединка.

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«Я отдыхал два месяца, делал только зарядку. Дату боя знаю, верну пояс, который сам подарил. С сегодняшнего дня никаких слабостей», — написал Малыхин в социальных сетях.

В ноябре 2024 года Анатолий встретился на турнире ONE 169 с представителем Сенегала Омаром Кейном. Малыхин проиграл свой титул раздельным решением судей.

Анатолий — бронзовый призёр чемпионата России по вольной борьбе 2013 года в категории до 120 кг. После этого начал свою карьеру в ММА.