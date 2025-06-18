Экс-чемпион UFC раскритиковал Трампа

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) американец Шон Стрикленд выступил с критикой в адрес президента США Дональда Трампа насчёт возможного втягивания США в войну между Израилем и Ираном.

«Американский народ не хочет участвовать в войне Израиля… Это не наша война. Мы её не хотим. Вас избрал народ. Послушайте людей, которые вас избрали. Мы этого не хотим!!!» — написал Стрикленд в ответ на пост Трампа, в котором тот заявил о «полном контроле над небом Ирана» и превосходстве американского оружия.

Отметим, что Стрикленд ранее активно поддерживал Трампа и был одним из наиболее видных его сторонников среди спортсменов. Однако вскоре Шон занял критичную позицию в отношении политики, проводимой президентом США.