Порье назвал фаворита в поединке Топурия — Оливейра

Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американец Дастин Порье поделился мнением насчёт противостояния между испано-грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой, на кону которого будет стоять титул UFC в категории до 70 кг. Их бой состоится 29 июня на турнире UFC 317.

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