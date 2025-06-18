Экс-чемпион мира по боксу провалил допинг-тест

Экс-чемпион мира в первом среднем весе Хайме Мунгия, который отныне выступает во втором среднем дивизионе показал положительный результат на допинг-тестах. Как сообщает VADA, в организме боксёра повышенное содержание метаболитов тестостерона экзогенного происхождения.

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Напомним, что последний бой Мунгия проводил в мае 2025 года в Саудовской Аравии, где одержал победу единогласным решением судей в реванше с французом Бруно Сураче. А до этого в декабре 2024 года Мунгия неожиданно для многих проиграл ему чистым нокаутом в шестом раунде на родине в Мексике.

В послужном списке 28-летнего Мунгия числится 47 профессиональных поединков (45 побед при всего 2 поражениях). Из 45-ти побед в 35-ти из них он победил досрочно.