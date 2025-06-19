Дана Уайт огласил условие, при котором Евлоев получит титульный бой с Волкановски

Президент UFC Дана Уайт сообщил, в каком случае четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе, непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев получит титульный бой с чемпионом UFC в категории до 66 кг австралийцем Александром Волкановски.

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«Если Мовсар Евлоев одержит победу над Аароном Пико, он, скорее всего, станет следующим претендентом на титул и встретится с Александром Волкановски», — приводит слова Уайта аккаунт Championship Rounds в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, следующий поединок Евлоев проведёт на турнире UFC on ABC 9, который состоится 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником станет дебютант лиги американец Аарон Пико.