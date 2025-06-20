Кормье раскрыл, в каком случае Джонс согласился бы на бой с Аспиналлом

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мнением о потенциальном поединке между обладателем чемпионского пояса UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом и временным чемпионом этого дивизиона Томом Аспиналлом.

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